[1]任海英 于立婷 黄鲁成.基于链接预测的科学研究机会发现方法研究[J].情报杂志,2016,(10):53.
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基于链接预测的科学研究机会发现方法研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年10期
- 页码:
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53
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-10-18
文章信息/Info
- Title:
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A Method for Discovering Scientific Research Opportunities Based on Link Prediction
- 作者:
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任海英1 于立婷1 黄鲁成1; 2
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1. 北京工业大学经济与管理学院 北京 100124; 2. 首都社会建设与社会管理协同创新中心 北京 100124
- 关键词:
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科学研究机会 链接预测 共现矩阵 熵权
- 摘要:
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[目的/ 意义]概念的新组合在一定程度上可以带来科学研究上的新突破和新发现,需要探索一套方法来客
观有效地挖掘科学知识网络中基于关联关系的研究机会,从而为科研决策提供定量依据。[方法/ 过程]提出了一种
基于链接预测模型的科学研究机会发现方法,以领域中的关键词共现矩阵为数据基础,基于多种评价指标全面评估
并选取链接预测算法,最后通过熵权融合指标值,从而预测关键词组合成为有前途研究机会的可能性。[ 结果/ 结
论]将此方法用于分析和预测自然语言处理领域的研究机会,预测的动态准确率可达50% 左右,高于利用单个预测
指标的动态准确率,验证了所提方法的可行性和准确性。
更新日期/Last Update:
1900-01-01