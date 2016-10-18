[目的/ 意义]概念的新组合在一定程度上可以带来科学研究上的新突破和新发现,需要探索一套方法来客 观有效地挖掘科学知识网络中基于关联关系的研究机会,从而为科研决策提供定量依据。[方法/ 过程]提出了一种 基于链接预测模型的科学研究机会发现方法,以领域中的关键词共现矩阵为数据基础,基于多种评价指标全面评估 并选取链接预测算法,最后通过熵权融合指标值,从而预测关键词组合成为有前途研究机会的可能性。[ 结果/ 结 论]将此方法用于分析和预测自然语言处理领域的研究机会,预测的动态准确率可达50% 左右,高于利用单个预测 指标的动态准确率,验证了所提方法的可行性和准确性。