[目的/ 意义] 以美国一流智库为研究对象,研究一流智库的发展规律和特征,为中国特色现代智库建设提 供经验借鉴。[方法/ 过程]基于宾夕法尼亚大学《2015 年全球智库报告》顶级智库排名,选取其中美国6 家一流智 库作为研究样本,以百年发展历程和主要影响因素进行纵向和横向分析,从研究宗旨、组织建设、人才流动、经费筹 集、研究主题、研究过程以及影响力等方面分析美国智库百年发展的规律与特征。[结果/ 结论]研究表明,上述主要 影响因素奠定了其发展的思想、组织、智力、财政、选题、制度、渠道基础,对美国一流智库的发展具有决定性作用,对 中国智库发展具有借鉴作用。