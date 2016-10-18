[1]任福兵.美国一流智库发展规律与特征研究*―――以6所美国一流智库为例[J].情报杂志,2016,(10):18.
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美国一流智库发展规律与特征研究*
―――以6所美国一流智库为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年10期
- 页码:
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18
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-10-18
文章信息/Info
- Title:
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On Development Law and Characteristics of US Top Think Tanks
―Taking 6 US Top Think Tanks as an Example
- 作者:
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任福兵
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华东理工大学科技信息研究所 上海 200237
- 关键词:
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美国一流智库 发展规律 发展特征
- 摘要:
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[目的/ 意义] 以美国一流智库为研究对象,研究一流智库的发展规律和特征,为中国特色现代智库建设提
供经验借鉴。[方法/ 过程]基于宾夕法尼亚大学《2015 年全球智库报告》顶级智库排名,选取其中美国6 家一流智
库作为研究样本,以百年发展历程和主要影响因素进行纵向和横向分析,从研究宗旨、组织建设、人才流动、经费筹
集、研究主题、研究过程以及影响力等方面分析美国智库百年发展的规律与特征。[结果/ 结论]研究表明,上述主要
影响因素奠定了其发展的思想、组织、智力、财政、选题、制度、渠道基础,对美国一流智库的发展具有决定性作用,对
中国智库发展具有借鉴作用。
更新日期/Last Update:
1900-01-01