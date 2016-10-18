[目的/ 意义]技术只有经过商业化才能与经济、社会发展产生联系,并创造出实际价值。技术从研发到推 广都具有不确定性,技术投入是否能带来预期的经济效益是目前技术转化研究的重点,通过构建客观的技术商业化 潜力评价模型辅助决策者科学合理地选择技术投资方案。[方法/ 过程]基于专利数据和商业数据,构建了一个技术 商业化潜力评价模型,从技术成熟度、技术机会和技术所处行业的竞争环境三方面科学、客观地评价3D 打印技术的 发展趋势和商业化潜力,并揭示了中国市场的重要影响。[结果/ 结论]研究结果表明当前3D 打印行业正处于快速 成长期,技术成熟度高;领域细化分支多、涵盖面广,环保节能材料研究成为新亮点;行业竞争激烈,大企业整合产业 链,中小企业大批涌入,商业化潜力可观。验证了依据商业化过程提出的三个评价角度具有一致性和递进性。