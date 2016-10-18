[1]钱 越 黄 颖 郭 颖 孙甘露.基于专利文献的技术商业化潜力研究*―――以3D 打印技术为例[J].情报杂志,2016,(10):59.
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基于专利文献的技术商业化潜力研究*
―――以3D 打印技术为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年10期
- 页码:
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59
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Potential Evaluation of Technological Commercialization
Based on Patent Data: A Case Study of 3D Printing
- 作者:
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钱 越 黄 颖 郭 颖 孙甘露
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北京理工大学管理与经济学院 北京 100081
- 关键词:
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专利分析 S 曲线 商业化潜力 3D 打印
- 摘要:
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[目的/ 意义]技术只有经过商业化才能与经济、社会发展产生联系,并创造出实际价值。技术从研发到推
广都具有不确定性,技术投入是否能带来预期的经济效益是目前技术转化研究的重点,通过构建客观的技术商业化
潜力评价模型辅助决策者科学合理地选择技术投资方案。[方法/ 过程]基于专利数据和商业数据,构建了一个技术
商业化潜力评价模型,从技术成熟度、技术机会和技术所处行业的竞争环境三方面科学、客观地评价3D 打印技术的
发展趋势和商业化潜力,并揭示了中国市场的重要影响。[结果/ 结论]研究结果表明当前3D 打印行业正处于快速
成长期,技术成熟度高;领域细化分支多、涵盖面广,环保节能材料研究成为新亮点;行业竞争激烈,大企业整合产业
链,中小企业大批涌入,商业化潜力可观。验证了依据商业化过程提出的三个评价角度具有一致性和递进性。
更新日期/Last Update:
1900-01-01