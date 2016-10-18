[1]罗泰晔.网络舆情热点规模预测研究[J].情报杂志,2016,(10):181.
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网络舆情热点规模预测研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年10期
- 页码:
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181
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Prediction of the Scale of Online Hot Topics
- 作者:
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罗泰晔
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中山大学新华学院 广州 510520
- 关键词:
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网络舆情 回帖分布 幂律分布 伽马分布 回归分析
- 摘要:
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[目的/ 意义]提出一种能实时预测舆情热点规模的方法。[ 方法/ 过程] 通过对历史数据的分析发现网络
热点话题帖的回帖时间间隔成伽马分布,并以此为基础利用回归分析得出了实时预测舆情热点规模的公式。该公
式能够利用过去一个小时的回帖时间间隔特征来预测下一个小时的回帖规模。[结果/ 结论] 用历史数据证明了该
方法具有良好的预测效果。
更新日期/Last Update:
1900-01-01