[目的/ 意义]提出一种能实时预测舆情热点规模的方法。[ 方法/ 过程] 通过对历史数据的分析发现网络 热点话题帖的回帖时间间隔成伽马分布,并以此为基础利用回归分析得出了实时预测舆情热点规模的公式。该公 式能够利用过去一个小时的回帖时间间隔特征来预测下一个小时的回帖规模。[结果/ 结论] 用历史数据证明了该 方法具有良好的预测效果。