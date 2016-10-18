[目的/ 意义] 在不确定情境的判断与决策中,锚定效应会导致情报分析人员不充分地调整信息,产生多种 认知偏差。对此展开研究有助于情报分析人员降低此类偏差,避免情报失察,提升情报产品质量。[方法/ 过程] 通 过对锚定效应的属性及其研究现状的考察,指出情报分析中此类偏差的典型样态,如选择性地搜集信息、不相关信 息干扰、权威服从偏差、自我中心偏差等等,进而提出修正策略。[结果/ 结论] 认为修正情报分析人员的思维方式、 调整其行为动机、制定科学合理的规章制度以及提供技术工具支撑可以有效削弱和降低此类偏差对情报分析的不 良影响。