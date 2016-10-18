[目的/ 意义]科技成果转化效率一直是业界普遍关注的问题,通过对其研究可以了解我国科技成果转化效 率以及政策对成果转化效率的影响。[方法/ 过程]利用数据包络分析法(DEA),选取新产品项目数、开发新产品经 费、研究与试验人员全当时量、专利申请件数、科技成果转化当年政策总数作为投入指标,选取技术市场成交额、新 产品销售收入、新产品产值作为产出指标。对我国2004-2013 年的科技成果转化效率进行测算。[结果/ 结论]通过 数据包络法的分析,得出相关重大政策或政策数影响当年或次年的科技成果转化效率,且当地政府对于政策落实迅 速到位,但该政策多为短期激励政策,缺乏长期激励政策的结论。