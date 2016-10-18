[1]林芳芳 赵 辉.政策视角下的我国科技成果转化效率研究[J].情报杂志,2016,(10):86.
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政策视角下的我国科技成果转化效率研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年10期
- 页码:
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86
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on Transformation Efficiency of China’s Scientific and Technological
Achievements from the Perspective of Policy
- 作者:
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林芳芳 赵 辉
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中国科学技术信息研究所 北京 100038
- 关键词:
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科技成果转化 转化效率 数据包络分析法
- 摘要:
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[目的/ 意义]科技成果转化效率一直是业界普遍关注的问题,通过对其研究可以了解我国科技成果转化效
率以及政策对成果转化效率的影响。[方法/ 过程]利用数据包络分析法(DEA),选取新产品项目数、开发新产品经
费、研究与试验人员全当时量、专利申请件数、科技成果转化当年政策总数作为投入指标,选取技术市场成交额、新
产品销售收入、新产品产值作为产出指标。对我国2004-2013 年的科技成果转化效率进行测算。[结果/ 结论]通过
数据包络法的分析,得出相关重大政策或政策数影响当年或次年的科技成果转化效率,且当地政府对于政策落实迅
速到位,但该政策多为短期激励政策,缺乏长期激励政策的结论。
更新日期/Last Update:
1900-01-01