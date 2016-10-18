[1]梁伟波.美国NSF 资助物流项目的知识图谱分析[J].情报杂志,2016,(10):114.
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美国NSF 资助物流项目的知识图谱分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年10期
- 页码:
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114
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Knowledge Mapping Analysis on the Logistics Projects Founded
by National Science Foundation in the United States
- 作者:
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梁伟波
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上海海事大学图书馆 上海 201306
- 关键词:
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美国国家科学基金会(NSF) 物流项目 聚类分析 Citespace芋VOSviewer
- 摘要:
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[目的/ 意义] 在物流业快速发展的今天,绘制国外物流研究的知识图谱,为我国物流研究提供有价值的信
息具有重要意义。[方法/ 过程]以美国国家科学基金(以下简称NSF)2006-2015 年间资助的项目为研究对象,通过
合理转换NSF 导出资助项目数据的格式,使用Citespace芋绘制物流项目研究计划的知识图谱,使用VOSviewer 绘制
主题词聚类图谱,揭示国外物流研究重点领域和热点主题。[结果/ 结论]基于Citespace 和VOSviewer 方法绘制的知
识图谱表明,2006-2015 年间美国NSF 资助物流研究所关注的重点领域包括制造业与服务业联动、校企合作、物流
信息技术等方面,热点主题包括供应链管理与优化、物流信息化(大数据)、物流市场与创新、物流研究和教育、物流
配送等方面。
更新日期/Last Update:
1900-01-01