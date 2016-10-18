[目的/ 意义] 在物流业快速发展的今天,绘制国外物流研究的知识图谱,为我国物流研究提供有价值的信 息具有重要意义。[方法/ 过程]以美国国家科学基金(以下简称NSF)2006-2015 年间资助的项目为研究对象,通过 合理转换NSF 导出资助项目数据的格式,使用Citespace芋绘制物流项目研究计划的知识图谱,使用VOSviewer 绘制 主题词聚类图谱,揭示国外物流研究重点领域和热点主题。[结果/ 结论]基于Citespace 和VOSviewer 方法绘制的知 识图谱表明,2006-2015 年间美国NSF 资助物流研究所关注的重点领域包括制造业与服务业联动、校企合作、物流 信息技术等方面,热点主题包括供应链管理与优化、物流信息化(大数据)、物流市场与创新、物流研究和教育、物流 配送等方面。