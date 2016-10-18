[目的/ 意义] 中外智库比较研究是智库研究中的一个重要方面,不同社会文化背景、管理体制和运行机制 下智库行为的比较,对中国智库未来发展借鉴国际经验具有重要意义。[方法/ 过程]选择中美两国不同类型的农业 类智库作为典型案例,从科研学术、政策咨询、社会舆论、合作交流四个方面,对比分析中美智库的行为,由此透视中 美智库发展的差异性和规律特征。[结果/ 结论]发现中美两国科研院所类智库的学术行为都比大学附属型智库活 跃;布鲁金斯学会的科研学术行为和政策咨询行为最为活跃;与美国相比,中国智库的政策咨询行为的影响力存在 较大差距;美国民间智库更加注重与媒体的沟通和联系,通过各种途径来扩展自身的合作交流网络。最后讨论了美 国经验对中国智库建设的建议,以及中美智库行为比较研究的未来。