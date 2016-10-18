[1]梁 丽 张学福.中美农业智库行为比较研究[J].情报杂志,2016,(10):26.
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中美农业智库行为比较研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年10期
- 页码:
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26
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Comparative Study on the Behavior of Chinese and American
Agricultural Think Tanks
- 作者:
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梁 丽1; 2 张学福2
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1. 沈阳农业大学经济管理学院 沈阳 110866;
2. 中国农业科学院农业信息研究所 北京 100081
- 关键词:
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智库 农业智库 智库行为 中国 美国
- 摘要:
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[目的/ 意义] 中外智库比较研究是智库研究中的一个重要方面,不同社会文化背景、管理体制和运行机制
下智库行为的比较,对中国智库未来发展借鉴国际经验具有重要意义。[方法/ 过程]选择中美两国不同类型的农业
类智库作为典型案例,从科研学术、政策咨询、社会舆论、合作交流四个方面,对比分析中美智库的行为,由此透视中
美智库发展的差异性和规律特征。[结果/ 结论]发现中美两国科研院所类智库的学术行为都比大学附属型智库活
跃;布鲁金斯学会的科研学术行为和政策咨询行为最为活跃;与美国相比,中国智库的政策咨询行为的影响力存在
较大差距;美国民间智库更加注重与媒体的沟通和联系,通过各种途径来扩展自身的合作交流网络。最后讨论了美
国经验对中国智库建设的建议,以及中美智库行为比较研究的未来。
更新日期/Last Update:
1900-01-01