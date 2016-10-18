[目的/ 意义]识别与分析影响学术虚拟社区知识增长的关键因素,对提升学术虚拟社区知识服务水平和提 高社区竞争力具有重要意义。[方法/ 过程]基于融知发酵理论剖析学术虚拟社区的知识增长过程,提取影响知识增 长的因素,并运用DEMATEL 方法分析因素的综合影响程度,析出影响知识增长的关键因素。[ 结果/ 结论] 根据影 响因素的原因度、中心度排序结果,识别出影响学术虚拟社区知识增长的关键因素为秩序及质量管理机制、信任激 励机制、知识观点学术价值、知识主体贡献动机、组织文化氛围,据此提出促进学术虚拟社区知识增长的策略。