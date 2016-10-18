[目的/ 意义]开放获取已经成为全球学术界的一项共识,通过研究给出推行我国下一阶段开放获取制度的 建议。[方法/ 过程]研究了在国外开放获取模式实践过程中出现的问题,统计了国内开放获取知识库发展的相关数 据。[结果/ 结论]得出国外出现了OA 发表平台违规形式增多、并产生对开放获取制度能否持续发展的质疑。在国 内,开放获取金色模式发展停滞,现有期刊数字出版模式的供求双方矛盾凸显;参与绿色知识库的文献开放程度较 低、文理科参与比例失衡、网站访问无效的比例高;国内相关政策规划和科研人员开放思想培育欠缺的结论。