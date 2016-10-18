[1]金永成 李文潇.近年国内外开放获取期刊发展产生的新问题[J].情报杂志,2016,(10):81.
点击复制
近年国内外开放获取期刊发展产生的新问题()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2016年10期
- 页码:
-
81
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2016-10-18
文章信息/Info
- Title:
-
Open Access Journals Development: Problems and Suggestions
- 作者:
-
金永成 李文潇
-
上海理工大学 上海 200093
- 关键词:
-
开放获取 OA 期刊 OA 知识库 期刊发展
- 摘要:
-
[目的/ 意义]开放获取已经成为全球学术界的一项共识,通过研究给出推行我国下一阶段开放获取制度的
建议。[方法/ 过程]研究了在国外开放获取模式实践过程中出现的问题,统计了国内开放获取知识库发展的相关数
据。[结果/ 结论]得出国外出现了OA 发表平台违规形式增多、并产生对开放获取制度能否持续发展的质疑。在国
内,开放获取金色模式发展停滞,现有期刊数字出版模式的供求双方矛盾凸显;参与绿色知识库的文献开放程度较
低、文理科参与比例失衡、网站访问无效的比例高;国内相关政策规划和科研人员开放思想培育欠缺的结论。
更新日期/Last Update:
1900-01-01