[目的/ 意义] 知识共享是知识管理的重要环节,探究团队知识共享结构对团队绩效的影响,有助于提高知 识共享实际效果,改善团队绩效。[方法/ 过程]采用问卷调查方法,以68 名主管和631 名员工的配对数据为样本, 运用社会网络方法建构团队知识共享网络,并运用结构方程模型对知识共享结构、团队情绪、团队绩效之间的关系 进行了检验。[结果/ 结论]实证结果表明,团队知识贡献密度、知识搜集密度正面影响团队绩效,知识贡献集中度、 知识搜集集中度负面影响团队绩效,团队积极情绪在知识贡献密度、知识贡献集中度、知识搜集集中度对团队绩效 的影响中起到部分中介作用。验证了知识共享结构问题对团队绩效的影响,对团队进行有效知识管理具有一定借 鉴意义。