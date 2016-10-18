[1]黄昱方 俞 蔚.团队知识共享结构与团队绩效―――团队情绪的中介作用[J].情报杂志,2016,(10):166.
点击复制
团队知识共享结构与团队绩效
―――团队情绪的中介作用()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2016年10期
- 页码:
-
166
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2016-10-18
文章信息/Info
- Title:
-
The Influence of Knowledge Sharing Network Structure on Team Performance:
Mediating Effect of Team Emotion
- 作者:
-
黄昱方 俞 蔚
-
江南大学商学院 无锡 214122
- 关键词:
-
知识共享网络 贡献密度 贡献集中度 搜集密度 搜集集中度 团队情绪 团队绩效
- 摘要:
-
[目的/ 意义] 知识共享是知识管理的重要环节,探究团队知识共享结构对团队绩效的影响,有助于提高知
识共享实际效果,改善团队绩效。[方法/ 过程]采用问卷调查方法,以68 名主管和631 名员工的配对数据为样本,
运用社会网络方法建构团队知识共享网络,并运用结构方程模型对知识共享结构、团队情绪、团队绩效之间的关系
进行了检验。[结果/ 结论]实证结果表明,团队知识贡献密度、知识搜集密度正面影响团队绩效,知识贡献集中度、
知识搜集集中度负面影响团队绩效,团队积极情绪在知识贡献密度、知识贡献集中度、知识搜集集中度对团队绩效
的影响中起到部分中介作用。验证了知识共享结构问题对团队绩效的影响,对团队进行有效知识管理具有一定借
鉴意义。
更新日期/Last Update:
1900-01-01