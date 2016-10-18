[1]黄昱方 俞 蔚.团队知识共享结构与团队绩效―――团队情绪的中介作用[J].情报杂志,2016,(10):166.
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团队知识共享结构与团队绩效 ―――团队情绪的中介作用()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2016年10期
页码:
166
栏目:
出版日期:
2016-10-18

文章信息/Info

Title:
The Influence of Knowledge Sharing Network Structure on Team Performance: Mediating Effect of Team Emotion
作者:
黄昱方 俞 蔚
江南大学商学院 无锡 214122
关键词:
知识共享网络 贡献密度 贡献集中度 搜集密度 搜集集中度 团队情绪 团队绩效
摘要:
[目的/ 意义] 知识共享是知识管理的重要环节,探究团队知识共享结构对团队绩效的影响,有助于提高知 识共享实际效果,改善团队绩效。[方法/ 过程]采用问卷调查方法,以68 名主管和631 名员工的配对数据为样本, 运用社会网络方法建构团队知识共享网络,并运用结构方程模型对知识共享结构、团队情绪、团队绩效之间的关系 进行了检验。[结果/ 结论]实证结果表明,团队知识贡献密度、知识搜集密度正面影响团队绩效,知识贡献集中度、 知识搜集集中度负面影响团队绩效,团队积极情绪在知识贡献密度、知识贡献集中度、知识搜集集中度对团队绩效 的影响中起到部分中介作用。验证了知识共享结构问题对团队绩效的影响,对团队进行有效知识管理具有一定借 鉴意义。
更新日期/Last Update: 1900-01-01