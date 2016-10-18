[1]侯 晓 金 鑫 吴 靖.CAS 视角下的众创空间特征及运作机制研究[J].情报杂志,2016,(10):195.
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CAS 视角下的众创空间特征及运作机制研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年10期
- 页码:
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195
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-10-18
文章信息/Info
- Title:
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On the Characteristics and Operation Mechanism of the Crowd Innovation
Space from CAS Perspective
- 作者:
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侯 晓 金 鑫 吴 靖
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中央财经大学信息学院 北京 100081
- 关键词:
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CAS 理论 众创空间 生态创新 运作机制
- 摘要:
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[目的/ 意义]研究“互联网+创新创业冶背景下的新型平台―众创空间,为有效促进创新创业变革与发展、
提高众创空间服务水平和效率提供有益的参考。[ 方法/ 过程] 分析相关研究现状和典型案例,基于CAS 理论剖析
众创空间的内涵及其复杂性特征,最后在此基础上分析众创空间系统运作机制。[结果/ 结论]结果发现众创空间是
一个多主体参与的复杂适应系统,通过系统构成和运作机制两个视角,最终提出众创空间未来发展的策略选择与优
化建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01