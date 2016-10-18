[目的/ 意义]研究“互联网+创新创业冶背景下的新型平台―众创空间,为有效促进创新创业变革与发展、 提高众创空间服务水平和效率提供有益的参考。[ 方法/ 过程] 分析相关研究现状和典型案例,基于CAS 理论剖析 众创空间的内涵及其复杂性特征,最后在此基础上分析众创空间系统运作机制。[结果/ 结论]结果发现众创空间是 一个多主体参与的复杂适应系统,通过系统构成和运作机制两个视角,最终提出众创空间未来发展的策略选择与优 化建议。