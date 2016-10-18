[1]郭路生 刘春年.基于EA 的政府应急信息资源目录体系构建研究[J].情报杂志,2016,(10):125.
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基于EA 的政府应急信息资源 目录体系构建研究()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2016年10期
页码:
125
栏目:
出版日期:
2016-10-18

文章信息/Info

Title:
EA-based Construction of Catalog System of Government Emergency Information Resource
作者:
郭路生 刘春年
南昌大学管理学院 南昌 330031
关键词:
EA 应急信息资源 应急管理 目录体系
摘要:
[目的/ 意义]为了解决应急部门间信息孤岛问题,实现跨部门的应急信息资源整合和业务协同,需要在EA 总体规划的指导下构建应急信息资源目录体系。[方法/ 过程]分析了基于EA 构建目录体系的必要性和可行性;建 立了基于EA 构建目录体系的框架;具体探讨了基于EA 的应急资源的分类、元数据标准和信息资源的梳理与编目 过程。[结果/ 结论]基于EA 来构建应急信息资源目录体系是必要的、可行的,有利于实现跨部门的应急信息资源 的整合,可加快目录体系的构建过程,提高编目工作效率。
更新日期/Last Update: 1900-01-01