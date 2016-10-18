[1]郭路生 刘春年.基于EA 的政府应急信息资源目录体系构建研究[J].情报杂志,2016,(10):125.
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基于EA 的政府应急信息资源
目录体系构建研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年10期
- 页码:
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125
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-10-18
文章信息/Info
- Title:
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EA-based Construction of Catalog System of Government Emergency Information Resource
- 作者:
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郭路生 刘春年
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南昌大学管理学院 南昌 330031
- 关键词:
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EA 应急信息资源 应急管理 目录体系
- 摘要:
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[目的/ 意义]为了解决应急部门间信息孤岛问题,实现跨部门的应急信息资源整合和业务协同,需要在EA
总体规划的指导下构建应急信息资源目录体系。[方法/ 过程]分析了基于EA 构建目录体系的必要性和可行性;建
立了基于EA 构建目录体系的框架;具体探讨了基于EA 的应急资源的分类、元数据标准和信息资源的梳理与编目
过程。[结果/ 结论]基于EA 来构建应急信息资源目录体系是必要的、可行的,有利于实现跨部门的应急信息资源
的整合,可加快目录体系的构建过程,提高编目工作效率。
更新日期/Last Update:
1900-01-01