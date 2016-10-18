[目的/ 意义] 为探索危机预警研究的主题热点和前沿领域,揭示国内危机预警研究现状,为危机预警研究 与实践提供参考。[方法/ 过程]以CNKI 中文数据库核心期刊收录的2001-2015 年间国内危机预警研究文献作为 主要数据样本,借助统计工具Excel 与文献统计工具CiteSpace 软件进行计量分析,绘制图表。[ 结果/ 结论] 分析得 出危机预警研究的主要热点领域有企业竞争情报、政府公共危机管理、金融危机、危机公关与危机预防处理、大学生 心理危机预警机制、网络舆情预警等,其中前沿热点包括竞争情报、心理危机和网络舆情研究。但研究普遍还存在 创新性和应用实践性不足,各领域研究良莠不齐,研究成果与现实需求不匹配等问题,据此提出相关的研究建议。