[1]龚花萍 王 英.基于文献计量的国内危机预警研究现状分析[J].情报杂志,2016,(10):120.
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基于文献计量的国内危机预警研究现状分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年10期
- 页码:
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120
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on Current Situation of Crisis Early Warning in China
Based on Bibliometric Analysis
- 作者:
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龚花萍 王 英
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南昌大学管理学院信息管理系 南昌 330031
- 关键词:
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危机预警 危机管理 文献计量
- 摘要:
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[目的/ 意义] 为探索危机预警研究的主题热点和前沿领域,揭示国内危机预警研究现状,为危机预警研究
与实践提供参考。[方法/ 过程]以CNKI 中文数据库核心期刊收录的2001-2015 年间国内危机预警研究文献作为
主要数据样本,借助统计工具Excel 与文献统计工具CiteSpace 软件进行计量分析,绘制图表。[ 结果/ 结论] 分析得
出危机预警研究的主要热点领域有企业竞争情报、政府公共危机管理、金融危机、危机公关与危机预防处理、大学生
心理危机预警机制、网络舆情预警等,其中前沿热点包括竞争情报、心理危机和网络舆情研究。但研究普遍还存在
创新性和应用实践性不足,各领域研究良莠不齐,研究成果与现实需求不匹配等问题,据此提出相关的研究建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01