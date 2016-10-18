[1]杜 静 万力勇 赵呈领.原创性教育UGC 生成动因实证研究[J].情报杂志,2016,(10):201.
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原创性教育UGC 生成动因实证研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年10期
- 页码:
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201
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Empirical Research of Motivation on Original UGC of Education
- 作者:
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杜 静1 万力勇2 赵呈领3
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1. 北京师范大学教育学部 北京 100875;2. 中南民族大学教育学院 武汉 430074;
3. 华中师范大学教育信息技术学院 武汉 430079
- 关键词:
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用户生成内容 原创性 生成动因 结构方程模型
- 摘要:
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[目的/ 意义]原创性教育UGC 的存在使得学习者可以通过多元化的渠道获取学习资源,这将改变学习者
的学习方式。而用户的积极参与是原创性教育UGC 生成的前提和保障。[方法/ 过程] 基于动因理论、社会交换理
论和自我效能感理论从个体和社会两个维度提出了原创性教育UGC 的生成动因假设模型,共建立16 个理论假设,
同时以原创性教育UGC 的创作者为研究对象进行实证研究。[结果/ 结论] 利用结构方程模型进行了假设检验,发
现助学者动机、利他主义、成就感与满足感以及终身学习思想等因素均对用户的创作意向有积极影响。最后针对研
究结论提出了相应的对策建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01