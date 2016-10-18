[目的/ 意义]原创性教育UGC 的存在使得学习者可以通过多元化的渠道获取学习资源,这将改变学习者 的学习方式。而用户的积极参与是原创性教育UGC 生成的前提和保障。[方法/ 过程] 基于动因理论、社会交换理 论和自我效能感理论从个体和社会两个维度提出了原创性教育UGC 的生成动因假设模型,共建立16 个理论假设, 同时以原创性教育UGC 的创作者为研究对象进行实证研究。[结果/ 结论] 利用结构方程模型进行了假设检验,发 现助学者动机、利他主义、成就感与满足感以及终身学习思想等因素均对用户的创作意向有积极影响。最后针对研 究结论提出了相应的对策建议。