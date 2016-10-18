[1]丁 媛 王 红.不同领域科学家影响力评价文献回顾及实证分析[J].情报杂志,2016,(10):100.
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不同领域科学家影响力评价文献
回顾及实证分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年10期
- 页码:
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100
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Review of Parameters for Comparison of Researchers in Different Scientific
Fields and Empirical Analysis
- 作者:
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丁 媛 王 红
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大连理工大学图书馆 大连 116024
- 关键词:
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科学家评价 H 指数 Cf 指数被引标准化指数 施引标准化指数 SNCS
- 摘要:
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[目的/ 意义]如何建立一套科学、客观的评价体系,用于科研管理部门对科研人员的遴选,成为科研管理的
一项必要且基础的工作。[方法/ 过程] 通过比较目前国外对不同领域科学家评价的方法,构建了科研人才发表论
文被引和引用参考文献评价指数,并进行了实证分析。[结果/ 结论]SNCS 指数将作者所在的学科进行标准化运算,
修正不同学科期刊引用行为的影响,考虑了作者在发文文献中的排名,更为客观的评价了不同学科学者科研绩效。
更新日期/Last Update:
1900-01-01