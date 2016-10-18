[目的/ 意义]如何建立一套科学、客观的评价体系,用于科研管理部门对科研人员的遴选,成为科研管理的 一项必要且基础的工作。[方法/ 过程] 通过比较目前国外对不同领域科学家评价的方法,构建了科研人才发表论 文被引和引用参考文献评价指数,并进行了实证分析。[结果/ 结论]SNCS 指数将作者所在的学科进行标准化运算, 修正不同学科期刊引用行为的影响,考虑了作者在发文文献中的排名,更为客观的评价了不同学科学者科研绩效。