[目的/ 意义]以政府部门、企业、科研机构高层管理决策者为代表的情报高端用户是对情报服务需求最大、 要求最高、评价提供的情报服务水平和效果最有分量的群体。从情报工作者乃至情报机构服务工作整体上层次、上 台阶、上水平的需要出发,研究面向这个高端用户群体情报服务的细分层次,这对于拓宽情报服务工作者的认知、做 好相应的情报服务工作具有重要意义。[方法/ 过程]就面向高端用户情报服务的层次研究作了基本设定,通过文献 资料研究、竞争情报服务典型案例研究等方法,按照高端情报用户的需求递进逻辑层次“发生了什么? ―――对我意 味着什么? ―――我该怎么办?冶以及为用户提供服务的时效性两个维度,研究情报服务的层次细分问题。[ 结果/ 结 论]将面向高端用户提供的情报服务归纳为依次递进的四个层次:信息服务、情报服务、决策咨询服务、思想智慧服 务,为有志于发挥智库作用和功能的情报服务工作上层次、上台阶、上水平提供了参考路径。