[1]曹 宇 王名扬 贺惠新.情感词典扩充的微博文本多元情感分类研究[J].情报杂志,2016,(10):185.
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情感词典扩充的微博文本多元情感分类研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年10期
- 页码:
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185
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on Multi-emotion Classification Methods for Microblog Text
based on the Extended Emotion Dictionary
- 作者:
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曹 宇1; 2 王名扬1 贺惠新2
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1. 东北林业大学信息与计算机工程学院 哈尔滨 150040;
2. 同方知网(北京)技术有限公司 北京 100000
- 关键词:
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微博 多元情感分类 情感词典 卡方检验
- 摘要:
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[目的/ 意义]传统的微博文本情感分类大多注重判别情感的二元或三元倾向,这不能很好地贴近人类真实
情感的描述。对微博文本的多元情感分类问题进行研究,有助于探明微博用户对某事件的真实看法,帮助相关部门
对事件走向做出正确的判断和引导。[方法/ 过程] 结合卡方检验方法,对含有众多口语化词汇和表情符号的微博
文本进行处理,从含有特定表情符号的微博句子中识别属于某类情感的情感词,并结合《同义词词林》,实现对已有
多元情感本体库的扩充。综合考虑扩充的情感词典、Bi-gram 特征、否定词特征、表情符号和特殊符号以及句子长度
等特征,利用SVM 实现对微博文本句子级情感的多元分类,并以2014 年“袁隆平事件冶为例,实现对该事件的多元
情感分析。[结果/ 结论]实验结果表明,相对于未进行情感词典扩充的情感分类而言,基于情感词典扩充的多元情
感分类方法在分类性能上提升了3. 6%,取得了比较好的分类效果。
更新日期/Last Update:
1900-01-01