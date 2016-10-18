[目的/ 意义]传统的微博文本情感分类大多注重判别情感的二元或三元倾向,这不能很好地贴近人类真实 情感的描述。对微博文本的多元情感分类问题进行研究,有助于探明微博用户对某事件的真实看法,帮助相关部门 对事件走向做出正确的判断和引导。[方法/ 过程] 结合卡方检验方法,对含有众多口语化词汇和表情符号的微博 文本进行处理,从含有特定表情符号的微博句子中识别属于某类情感的情感词,并结合《同义词词林》,实现对已有 多元情感本体库的扩充。综合考虑扩充的情感词典、Bi-gram 特征、否定词特征、表情符号和特殊符号以及句子长度 等特征,利用SVM 实现对微博文本句子级情感的多元分类,并以2014 年“袁隆平事件冶为例,实现对该事件的多元 情感分析。[结果/ 结论]实验结果表明,相对于未进行情感词典扩充的情感分类而言,基于情感词典扩充的多元情 感分类方法在分类性能上提升了3. 6%,取得了比较好的分类效果。