[目的/ 意义]解决我国国家情报工作存在的沉疴旧疾,发挥国家情报工作在国家安全治理和经济社会发展 中的基础作用。[方法/ 过程]利用文献调研和归纳分析法,梳理了大量国家政策和战略纲要,分析国家情报工作存 在的问题、面临的机遇和应对的策略。[结果/ 结论]国家情报工作在工作定位、体制机制、平台建设、思想体系、法治 体系等方面存在问题,应充分利用国家安全、经济发展、科技创新、军民融合等重大历史机遇,建立举国一致的国家 情报体制机制,发展现代情报理论和技术,加快设立国家情报一级学科,激发社会/ 情报智库双轮驱动发展。