[1]包昌火 马德辉 李 艳 张 薇.我国国家情报工作的挑战、机遇和应对[J].情报杂志,2016,(10):1.
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我国国家情报工作的挑战、机遇和应对()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年10期
- 页码:
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1
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Challenges,Opportunities and Responses of Chinese National
Intelligence Activities
- 作者:
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包昌火1 马德辉2 李 艳3 张 薇4
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1. 中国兵器工业集团第210 研究所 北京 100089; 2. 中国人民公安大学侦查与反恐怖学院 北京 100038;
3. 北京林业大学经济管理学院 北京 100083; 4. 陕西省科学技术信息研究所 西安 710054
- 关键词:
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情报 国家情报工作 情报学
- 摘要:
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[目的/ 意义]解决我国国家情报工作存在的沉疴旧疾,发挥国家情报工作在国家安全治理和经济社会发展
中的基础作用。[方法/ 过程]利用文献调研和归纳分析法,梳理了大量国家政策和战略纲要,分析国家情报工作存
在的问题、面临的机遇和应对的策略。[结果/ 结论]国家情报工作在工作定位、体制机制、平台建设、思想体系、法治
体系等方面存在问题,应充分利用国家安全、经济发展、科技创新、军民融合等重大历史机遇,建立举国一致的国家
情报体制机制,发展现代情报理论和技术,加快设立国家情报一级学科,激发社会/ 情报智库双轮驱动发展。
更新日期/Last Update:
1900-01-01