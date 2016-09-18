[1]周松青.全球恐怖主义数据库及对中国反恐数据库建设的启示[J].情报杂志,2016,(09):6.
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全球恐怖主义数据库及对中国反恐
数据库建设的启示()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年09期
- 页码:
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6
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-09-18
文章信息/Info
- Title:
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Global Terrorism Database and Its Enlightenment to Anti-terrorism
Database Construction in China
- 作者:
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周松青
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上海政法学院 上海 201701
- 关键词:
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GTD 文本编码 收录标准 数字化策略 中国反恐数据库
- 摘要:
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[目的/ 意义]恐怖主义数据库建设是应对日益严重的恐怖主义威胁的重要方法,全球恐怖主义数据库
(GTD)是世界上最全面也最成熟的恐怖主义数据库,对这个数据库的研究、学习和借鉴,对于中国相关领域的建设
和反恐斗争具有重要的意义。[方法/ 过程] 通过研究全球恐怖主义数据库,分析其定义和标准,梳理其文本编码和
数字化策略,数据采编和检索平台,掌握恐怖主义数据库的建设方法和思路。[结果/ 结论] 在中国的利益不断向全
球拓展,一带一路战略大规模实施的当下,建设中国的反恐数据库是一个日益紧迫的任务,而GTD 具有一定的借鉴
价值。
更新日期/Last Update:
1900-01-01