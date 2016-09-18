[1]周松青.全球恐怖主义数据库及对中国反恐数据库建设的启示[J].情报杂志,2016,(09):6.
点击复制

全球恐怖主义数据库及对中国反恐 数据库建设的启示()
分享到：

《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2016年09期
页码:
6
栏目:
出版日期:
2016-09-18

文章信息/Info

Title:
Global Terrorism Database and Its Enlightenment to Anti-terrorism Database Construction in China
作者:
周松青
上海政法学院 上海 201701
关键词:
GTD 文本编码 收录标准 数字化策略 中国反恐数据库
摘要:
[目的/ 意义]恐怖主义数据库建设是应对日益严重的恐怖主义威胁的重要方法,全球恐怖主义数据库 (GTD)是世界上最全面也最成熟的恐怖主义数据库,对这个数据库的研究、学习和借鉴,对于中国相关领域的建设 和反恐斗争具有重要的意义。[方法/ 过程] 通过研究全球恐怖主义数据库,分析其定义和标准,梳理其文本编码和 数字化策略,数据采编和检索平台,掌握恐怖主义数据库的建设方法和思路。[结果/ 结论] 在中国的利益不断向全 球拓展,一带一路战略大规模实施的当下,建设中国的反恐数据库是一个日益紧迫的任务,而GTD 具有一定的借鉴 价值。
更新日期/Last Update: 1900-01-01