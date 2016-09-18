[1]周奇志 李秀霞 程结晶.区间分割概念格及其在作者共被引分析中的应用*[J].情报杂志,2016,(09):146.
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区间分割概念格及其在作者
共被引分析中的应用*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年09期
- 页码:
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146
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-09-18
文章信息/Info
- Title:
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The Interval Partition Concept Lattice and Its Application
in Author Co-citation Analysis
- 作者:
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周奇志1 李秀霞2 程结晶2
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1. 曲阜师范大学图书馆 日照 276826;2. 曲阜师范大学传媒学院 日照 276826
- 关键词:
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因子分析 区间分割 概念格 作者共被引分析 聚类分析
- 摘要:
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[目的/ 意义]作者共被引(Author Co-citation Analysis,简称ACA)是一种揭示作者关系和研究领域知识结
构的重要方法,为丰富ACA 方法的研究手段,将概念格引入ACA。基于概念格不能对多值属性数据集聚类的局限
性,提出区间分割概念格,并给出定量计算ACA 中各研究力量的计算公式。[ 方法/ 过程] 以学科服务为研究主题,
首先选取核心作者,然后提取核心作者相似矩阵的因子成份5 个,之后对5 个连续的因子属性值按照一定的阈值分
别进行区间分割,利用ConExp-1. 3 构建区间分割概念格,最后截取各因子属性对应的作者类团,同时定量给出不同
作者类团对应研究方向的研究力量。[结果/ 结论] 与传统的聚类环境SPSS、Ucinet6. 0、Matlab 相比,区间分割概念
格不仅能够发现研究主题各研究方向的核心作者,还能发现各研究方向的领军人物,得到各研究方向量化后的研究
力量。区间分割概念格可以对多值属性问题聚类,聚类结果可靠,可视化效果好,该方法还可以推广应用到文献分
析、共词分析、期刊分析的聚类研究中。
更新日期/Last Update:
1900-01-01