[目的/ 意义]作者共被引(Author Co-citation Analysis,简称ACA)是一种揭示作者关系和研究领域知识结 构的重要方法,为丰富ACA 方法的研究手段,将概念格引入ACA。基于概念格不能对多值属性数据集聚类的局限 性,提出区间分割概念格,并给出定量计算ACA 中各研究力量的计算公式。[ 方法/ 过程] 以学科服务为研究主题, 首先选取核心作者,然后提取核心作者相似矩阵的因子成份5 个,之后对5 个连续的因子属性值按照一定的阈值分 别进行区间分割,利用ConExp-1. 3 构建区间分割概念格,最后截取各因子属性对应的作者类团,同时定量给出不同 作者类团对应研究方向的研究力量。[结果/ 结论] 与传统的聚类环境SPSS、Ucinet6. 0、Matlab 相比,区间分割概念 格不仅能够发现研究主题各研究方向的核心作者,还能发现各研究方向的领军人物,得到各研究方向量化后的研究 力量。区间分割概念格可以对多值属性问题聚类,聚类结果可靠,可视化效果好,该方法还可以推广应用到文献分 析、共词分析、期刊分析的聚类研究中。