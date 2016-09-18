[ 目的/ 意义] 今日全球公民政治参与的内涵和表征都受到互联网特别是社会化媒体的深刻改变,与此同 时,这种网络行动主义激起了学界争论:支持者坚持其依靠技术革新促进了参与式民主,而持相反看法的学者认为 其是无法带来实际社会影响与政治结果的“懒汉行动主义冶。也有研究者站在辩证的立场以更为平衡的视角对网络 行动主义进行了学术讨论。[方法/ 过程]在梳理中英文文献的基础上,试图厘清“行动主义冶的多个关键性的相关 概念,对网络行动主义的相关辩护、质疑和权衡学术观点进行了讨论,并指出了现有研究的不足以及未来主要研究 方向。[结果/ 结论]我国正处于社会、经济转型期,大量基于互联网和以互联网为平台和动员工具的个体与集体抗争 不断涌现的现实,认为无论从理论还是实践上,网络行动主义都是我国政策制定者和相关研究者应面对的重要命题。