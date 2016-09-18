[1]张 云 华薇娜 袁顺波.WoS 中共被引聚类研究的计量与分析[J].情报杂志,2016,(09):152.
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WoS 中共被引聚类研究的计量与分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年09期
- 页码:
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152
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-09-18
文章信息/Info
- Title:
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Bibliometric Measurement and Analysis of the Research on
Co-citation Clustering from WoS
- 作者:
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张 云1; 2 华薇娜1 袁顺波2
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1. 南京大学信息管理学院 南京 210023;2. 嘉兴学院商学院 嘉兴 314001
- 关键词:
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共被引 文献计量 引文分析 聚类分析 作者共被引
- 摘要:
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[目的/ 意义]对WoS 中共被引聚类最新的、重要的研究成果进行梳理,便于我国研究人员更好地开展相关
的理论和实证研究工作。[方法/ 过程]文中使用引文分析法、共被引分析法、文献计量法,对共被引聚类研究的主
题、类型、目的、方法、工具进行多角度分析。[结果/ 结论]共被引聚类研究成果主要表现为理论、方法类研究和应用
研究两大类,理论、方法类研究更注重算法研究,基本主题包括全局科学地图、研究工具等,近年来更偏向研究前沿
探测、新兴主题识别、专利分析技术、知识创造、科学计量评价等问题。应用研究时更多采用CiteSpace、VOSviewer 等
可视化工具,研究主题包括创业、创新等热点问题。近年研究呈现出决策支持、多角度分析、对技术依赖性提高等趋
势。
更新日期/Last Update:
1900-01-01