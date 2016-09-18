[目的/ 意义]对WoS 中共被引聚类最新的、重要的研究成果进行梳理,便于我国研究人员更好地开展相关 的理论和实证研究工作。[方法/ 过程]文中使用引文分析法、共被引分析法、文献计量法,对共被引聚类研究的主 题、类型、目的、方法、工具进行多角度分析。[结果/ 结论]共被引聚类研究成果主要表现为理论、方法类研究和应用 研究两大类,理论、方法类研究更注重算法研究,基本主题包括全局科学地图、研究工具等,近年来更偏向研究前沿 探测、新兴主题识别、专利分析技术、知识创造、科学计量评价等问题。应用研究时更多采用CiteSpace、VOSviewer 等 可视化工具,研究主题包括创业、创新等热点问题。近年研究呈现出决策支持、多角度分析、对技术依赖性提高等趋 势。