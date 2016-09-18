[目的/ 意义]“互联网+冶思维对图书馆信息服务产生了深远影响,跨界服务融合了用户思维、开放协作思 维、知识整合思维、平台思维、社会化思维等,对提升图书馆信息服务绩效具有重要意义。[方法/ 过程] 运用文献调 查法, 梳理“互联网+冶思维和图书馆、图书馆跨界服务的研究现状,以“互联网+冶思维和图书馆跨界服务的内涵,构 建基于“互联网+冶思维的图书馆跨界服务模型,对其各要素作用机理进行论述。[结果/ 结论] 基于“互联网+冶思维 的图书馆跨界服务是一个复杂的系统工程,应从树立跨界合作协调发展的服务理念、构建虚实空间、线上线下知识 平台、强化用户体验新常态等方面着手,建设图书馆跨界服务实现机制。