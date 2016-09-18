[1]张美莉.基于“互联网+冶思维的图书馆跨界服务研究[J].情报杂志,2016,(09):204.
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基于“互联网+冶思维的图书馆跨界服务研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年09期
- 页码:
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204
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-09-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on Library Cross-border Services Based on the "Internet +" Thinking
- 作者:
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张美莉
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郑州工程技术学院图书馆 郑州 450044
- 关键词:
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图书馆信息服务 跨界服务 互联网+ “互联网+冶思维
- 摘要:
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[目的/ 意义]“互联网+冶思维对图书馆信息服务产生了深远影响,跨界服务融合了用户思维、开放协作思
维、知识整合思维、平台思维、社会化思维等,对提升图书馆信息服务绩效具有重要意义。[方法/ 过程] 运用文献调
查法, 梳理“互联网+冶思维和图书馆、图书馆跨界服务的研究现状,以“互联网+冶思维和图书馆跨界服务的内涵,构
建基于“互联网+冶思维的图书馆跨界服务模型,对其各要素作用机理进行论述。[结果/ 结论] 基于“互联网+冶思维
的图书馆跨界服务是一个复杂的系统工程,应从树立跨界合作协调发展的服务理念、构建虚实空间、线上线下知识
平台、强化用户体验新常态等方面着手,建设图书馆跨界服务实现机制。
更新日期/Last Update:
1900-01-01