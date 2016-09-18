[目的/ 意义] 鉴于情报政治化可能造成严重的情报失误,欲图通过研究情报政治化的实现方式,剖析其实 现方式的区别,梳理出应对情报政治化不良影响的措施。[方法/ 过程] 通过借鉴国际关系中的相关理论,将情报政 治化区分为“软政治化冶和“硬政治化冶两种实现形式,并结合案例对比二者在封闭系统、精英系统以及公众系统的 表现形式。[结论/ 结果]明确了如何区分两种实现形式,并就如何尽量避免情报政治化提出了三点建议。