[1]张 静 林 媛 李亦彭.论情报政治化实现方式的区别[J].情报杂志,2016,(09):20.
点击复制
论情报政治化实现方式的区别()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2016年09期
- 页码:
-
20
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2016-09-18
文章信息/Info
- Title:
-
A Comparative Study on Implementation Approaches of Intelligence Politicization
- 作者:
-
张 静1 林 媛1 李亦彭2
-
1. 空军工程大学理学院 西安 710051;
2. 95932 部队 拉萨 850000
- 关键词:
-
情报政治化 软政治化 硬政治化
- 摘要:
-
[目的/ 意义] 鉴于情报政治化可能造成严重的情报失误,欲图通过研究情报政治化的实现方式,剖析其实
现方式的区别,梳理出应对情报政治化不良影响的措施。[方法/ 过程] 通过借鉴国际关系中的相关理论,将情报政
治化区分为“软政治化冶和“硬政治化冶两种实现形式,并结合案例对比二者在封闭系统、精英系统以及公众系统的
表现形式。[结论/ 结果]明确了如何区分两种实现形式,并就如何尽量避免情报政治化提出了三点建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01