[1]袁晓东 张 浩.专利诉讼视角下的中文输入法专利竞争态势分析[J].情报杂志,2016,(09):69.
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专利诉讼视角下的中文输入法
专利竞争态势分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年09期
- 页码:
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69
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-09-18
文章信息/Info
- Title:
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Chinese Input Method Patent Competition Analysis from the
Perspective of Patent Litigation
- 作者:
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袁晓东 张 浩
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华中科技大学管理学院 武汉 430074
- 关键词:
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输入法 专利诉讼 专利分析 技术生命周期 专利战略
- 摘要:
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[目的/ 意义]近年来,中文输入法专利竞赛日趋激烈,专利侵权诉讼也频繁发生。分析我国中文输入法专
利信息,探究专利诉讼频发的原因,将有助于了解中文输入法专利竞争态势和企业制定相应的专利应对策略。[ 方
法/ 过程]以中国知识产权局数据库为数据来源,从五个方面对我国中文输入法专利情报进行了分析。[ 结果/ 结
论]研究结果表明:中文输入法专利处于成长期,并呈集中趋势;搜狗公司凭借其专利质量优势采取专利进攻战略,
通过提起大规模专利诉讼来达到遏制竞争对手的目的。
更新日期/Last Update:
1900-01-01