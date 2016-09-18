[目的/ 意义]近年来,中文输入法专利竞赛日趋激烈,专利侵权诉讼也频繁发生。分析我国中文输入法专 利信息,探究专利诉讼频发的原因,将有助于了解中文输入法专利竞争态势和企业制定相应的专利应对策略。[ 方 法/ 过程]以中国知识产权局数据库为数据来源,从五个方面对我国中文输入法专利情报进行了分析。[ 结果/ 结 论]研究结果表明:中文输入法专利处于成长期,并呈集中趋势;搜狗公司凭借其专利质量优势采取专利进攻战略, 通过提起大规模专利诉讼来达到遏制竞争对手的目的。