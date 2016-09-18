[目的/ 意义]学科的协调发展水平对学科发展具有重要意义,一个学科学术期刊的总体水平代表着学科的 发展水平,因此基于学术期刊对学科协调发展水平进行测度有一定的现实意义。[方法/ 过程]从学科学术期刊评价 指标数据分布与数据差距分析出发,综合采用中位数均值比和基尼系数建立学科协调发展水平的评价指标―――协 调指数,并采用JCR2012 数学、物理学与生物学三个学科的学术期刊进行实证。[结果/ 结论]研究表明,影响因子、5 年影响因子、被引半衰期的协调指数较高;特征因子、总被引频次的协调指数较低;对学科学术期刊协调指数评价有 利于优化学科布局;学科学术期刊评价指标协调指数可以作为评价学科活跃度的反向指标。物理学的活跃度最大, 生物学次之,数学活跃度最低。