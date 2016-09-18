[1]颜月明 赵捧未.一种微信公众号影响力的评估方法[J].情报杂志,2016,(09):141.
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一种微信公众号影响力的评估方法()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年09期
- 页码:
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141
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-09-18
文章信息/Info
- Title:
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A Method for Evaluating the Influence of the WeChat Public NO.
- 作者:
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颜月明 赵捧未
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西安电子科技大学经济与管理学院 西安 710126
- 关键词:
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微信公众号 H 指数 R 指数 WeChatIndex 模型
- 摘要:
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[目的/ 意义]借鉴H 指数、R 指数的思想,提出一种微信公众号影响力的评估模型,为相关管理者和用户
实施广告投放、市场营销、舆情管控等提供理论依据。[ 方法/ 过程] 综合考虑阅读量指标、点赞量指标以及文章篇
数,构建WeChatIndex 模型,并在此基础上进行实验与分析。[ 结果/ 结论] 提出的WeChatIndex 模型认为,一个有多
篇高阅读量、高点赞量文章的微信公众号,意味着其传播覆盖面广、对受众的影响较大、所发布文章能够得到大众认
可,影响力较高。
更新日期/Last Update:
1900-01-01