[目的/ 意义]借鉴H 指数、R 指数的思想,提出一种微信公众号影响力的评估模型,为相关管理者和用户 实施广告投放、市场营销、舆情管控等提供理论依据。[ 方法/ 过程] 综合考虑阅读量指标、点赞量指标以及文章篇 数,构建WeChatIndex 模型,并在此基础上进行实验与分析。[ 结果/ 结论] 提出的WeChatIndex 模型认为,一个有多 篇高阅读量、高点赞量文章的微信公众号,意味着其传播覆盖面广、对受众的影响较大、所发布文章能够得到大众认 可,影响力较高。