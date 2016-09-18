[1]明承瀚 张 韦 陈 强 翟释晓 徐晓林.政治参与2. 0 的中国经验:进展与路向[J].情报杂志,2016,(09):48.
点击复制
政治参与2. 0 的中国经验:进展与路向()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2016年09期
- 页码:
-
48
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2016-09-18
文章信息/Info
- Title:
-
Chinese Experience of Political Participation 2. 0: Progress and Direction
- 作者:
-
明承瀚1 张 韦2 陈 强1 翟释晓2 徐晓林1
-
1. 华中科技大学公共管理学院 武汉 430074;
2. 华中科技大学医药卫生管理学院 武汉 430074
- 关键词:
-
社交媒体 政治参与2. 0 CNKI 内容分析 文献计量
- 摘要:
-
[目的/ 意义]政治参与2. 0 时代的到来引起了学界的广泛关注,少数学者已经意识到对该领域相关成果进
行整理的重要性。但现有文献并未能反映出“政治参与2. 0冶研究进展的全貌。[方法/ 过程]综合运用内容分析、文
献计量和可视化研究方法,对CNKI 数据库中相关学术文献的发表时间、来源单位与期刊、作者、关键词等进行全方
位考察,勾勒出国内政治参与2. 0 研究的知识图景。[结论/ 结果]结果表明,现有研究形态较为分散,缺乏有影响力
的学者和研究团队,跨学科、跨机构的合作也十分罕见。主要聚焦在新闻传播学、政治学和公共管理学等学科,涵盖
大学生政治参与、网络问政、网络围观、网络反腐和政策过程等议题。未来政治参与2. 0 的研究,应重视多学科合作
与理论创新,形成有影响力的方向和成果。基于社交媒体线上、线下政治参与的对比研究以及跨群体、持续性的研
究可能是未来研究的突破口。
更新日期/Last Update:
1900-01-01