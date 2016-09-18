[目的/ 意义]政治参与2. 0 时代的到来引起了学界的广泛关注,少数学者已经意识到对该领域相关成果进 行整理的重要性。但现有文献并未能反映出“政治参与2. 0冶研究进展的全貌。[方法/ 过程]综合运用内容分析、文 献计量和可视化研究方法,对CNKI 数据库中相关学术文献的发表时间、来源单位与期刊、作者、关键词等进行全方 位考察,勾勒出国内政治参与2. 0 研究的知识图景。[结论/ 结果]结果表明,现有研究形态较为分散,缺乏有影响力 的学者和研究团队,跨学科、跨机构的合作也十分罕见。主要聚焦在新闻传播学、政治学和公共管理学等学科,涵盖 大学生政治参与、网络问政、网络围观、网络反腐和政策过程等议题。未来政治参与2. 0 的研究,应重视多学科合作 与理论创新,形成有影响力的方向和成果。基于社交媒体线上、线下政治参与的对比研究以及跨群体、持续性的研 究可能是未来研究的突破口。