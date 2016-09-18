[目的/ 意义]办证难、奇葩证明是广受社会关注的民生问题,国务院发布的《关于简化优化公共服务流程 方便基层群众办事创业的通知》明确指出通过政府部门间信息共享来解决问题,因此如何共享需要深入研究。[ 方 法/ 过程]对“中国上海冶市政府门户网站上全部465 项“市民办事冶项目进行逐条梳理,分析所有证明材料的来源, 厘清政府部门间信息流分布规律,进而通过社会网络分析软件构建政府部门共现网络图进行分析,说明基于信息共 享的政府单位共现网络的特点。[结果/ 结论]为实现市民个人全程网上办事,政府信息共享的合理路径是:个人身 份网上认证―――企事业单位信息共享―――公安部门内部信息共享―――公安、卫计、人社、教育、工商、房管、民政部门 间的信息共享―――跨部门跨地区信息共享。最后说明了研究存在的4 个方面的局限。