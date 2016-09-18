[1]龙 怡 李国秋.G to C 电子政务中政府信息共享路径研究*―――基于上海市个人网上办事项目的社会网络分析[J].情报杂志,2016,(09):174.
点击复制
G to C 电子政务中政府信息共享路径研究*
―――基于上海市个人网上办事项目的社会网络分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2016年09期
- 页码:
-
174
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2016-09-18
文章信息/Info
- Title:
-
On the Path of Government Information Sharing in G to C Services:
A Social Network Analysis Based on the Citizens’ Services in Shanghai
- 作者:
-
龙 怡1; 2 李国秋2
-
1. 上海政法学院计算机教学部 上海 201701;2. 上海大学图书情报档案 上海 200444
- 关键词:
-
G to C 电子政务 政府信息管理 共现网络 信息共享 网上办事
- 摘要:
-
[目的/ 意义]办证难、奇葩证明是广受社会关注的民生问题,国务院发布的《关于简化优化公共服务流程
方便基层群众办事创业的通知》明确指出通过政府部门间信息共享来解决问题,因此如何共享需要深入研究。[ 方
法/ 过程]对“中国上海冶市政府门户网站上全部465 项“市民办事冶项目进行逐条梳理,分析所有证明材料的来源,
厘清政府部门间信息流分布规律,进而通过社会网络分析软件构建政府部门共现网络图进行分析,说明基于信息共
享的政府单位共现网络的特点。[结果/ 结论]为实现市民个人全程网上办事,政府信息共享的合理路径是:个人身
份网上认证―――企事业单位信息共享―――公安部门内部信息共享―――公安、卫计、人社、教育、工商、房管、民政部门
间的信息共享―――跨部门跨地区信息共享。最后说明了研究存在的4 个方面的局限。
更新日期/Last Update:
1900-01-01