[1]龙 怡 李国秋.G to C 电子政务中政府信息共享路径研究*―――基于上海市个人网上办事项目的社会网络分析[J].情报杂志,2016,(09):174.
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G to C 电子政务中政府信息共享路径研究* ―――基于上海市个人网上办事项目的社会网络分析()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2016年09期
页码:
174
栏目:
出版日期:
2016-09-18

文章信息/Info

Title:
On the Path of Government Information Sharing in G to C Services: A Social Network Analysis Based on the Citizens’ Services in Shanghai
作者:
龙 怡12 李国秋2
1. 上海政法学院计算机教学部 上海 201701;2. 上海大学图书情报档案 上海 200444
关键词:
G to C 电子政务 政府信息管理 共现网络 信息共享 网上办事
摘要:
[目的/ 意义]办证难、奇葩证明是广受社会关注的民生问题,国务院发布的《关于简化优化公共服务流程 方便基层群众办事创业的通知》明确指出通过政府部门间信息共享来解决问题,因此如何共享需要深入研究。[ 方 法/ 过程]对“中国上海冶市政府门户网站上全部465 项“市民办事冶项目进行逐条梳理,分析所有证明材料的来源, 厘清政府部门间信息流分布规律,进而通过社会网络分析软件构建政府部门共现网络图进行分析,说明基于信息共 享的政府单位共现网络的特点。[结果/ 结论]为实现市民个人全程网上办事,政府信息共享的合理路径是:个人身 份网上认证―――企事业单位信息共享―――公安部门内部信息共享―――公安、卫计、人社、教育、工商、房管、民政部门 间的信息共享―――跨部门跨地区信息共享。最后说明了研究存在的4 个方面的局限。
更新日期/Last Update: 1900-01-01