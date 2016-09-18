[目的/ 意义]随着社会化媒体的广泛应用,近年来不实信息逐渐成为传播研究的一个重要方面。 将不实信息从一般信息中独立出来单独进行研究是当前科技传播的形势所迫,也是科技传播研究的内在 要求。[方法/ 过程]首先对不实信息的基本概念进行阐述,在此基础上提出科技类不实信息的概念和分布 特征;然后分析了科技类不实信息的传播原因和负面影响。[结果/ 结论]科技类不实信息是指科技传播中 科技信息不符合客观规律表述的信息。科技类不实信息主要分布在环境保护、高端技术、食品安全和医疗 卫生领域。公众科学素养有待提升是不实科技信息传播的内在原因;媒体追求眼球效应是不实科技信息 传播的外在条件;传播上利用虚假的科学权威是不实信息传播的重要原因;科学理论自身的不确定性是不 实信息传播的主要因素。不实信息的传播不可避免地影响正常的科技传播,干扰人们的科学认知,削弱科 技的权威性。