[目的/ 意义]互联网,尤其是移动互联网已经成为游客获取旅游信息、制定旅游计划、消费旅游产品和反馈 旅游体验的主要渠道,网络搜索量在一定程度上反映了这些行为特征。如何充分利用这一丰富的信息提高旅游需 求预测精度成为旅游管理的热点问题。[方法/ 过程] 在充分攫取高频搜索引擎数据信息的思想下,以美国来华游 客人次为研究对象,开展入境旅游需求的混频预测研究,并与传统同低频预测模型进行比较分析。[ 结果/ 结论] 实 证预测结果表明,基于网络搜索数据的混频预测模型的预测精度相比传统同低频数据模型有了近50%的提升,预测 精度和方向上均有显著提高。