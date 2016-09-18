[目的/ 意义]在政府治理现代化的时代背景下,研究如何将大数据技术运用于重大行政决策社会稳定风险 评估机制,具有重要的理论意义和实践价值。[方法/ 过程] 通过对大数据时代背景下重大行政决策社会稳定风险 评估机制的困境及其内涵进行深入分析,提出要有效破解时下重大行政决策社会稳定风险评估机制在实际运行中 所面临的问题,必须构建基于大数据的重大行政决策社会稳定风险评估机制。[结果/ 结论] 一方面,需推行循“数冶 评估制度,建立风险数据价值实现流程,确保评估结果的科学性;另一方面,在循“数冶的基础上还需推行正反双向辩 论式重大行政决策社会稳定风险评估模式,以此来增强评估结果的民主性。