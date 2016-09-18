[目的/ 意义]网络谣言在移动社交网络传播过程中表现出复杂性、非线性等特征。及时发现谣言在移动社 交网络演化规律,科学有效调控网络谣言所带来的负面影响。[方法/ 过程] 定量描述了网络谣言热度,构建移动社 交网络谣言演化系统动力学模型,并以“抢孩子冶网络谣言事件对该模型进行仿真,验证了模型的有效性。从网民、 事件本身、移动社交平台和政府作用角度对网络谣言热度进行灵敏度分析。[结果/ 结论]仿真分析结果表明事件传 播的渠道,网民猎奇心理,移动社交平台的内容审核和政府的响应速度对网络谣言影响更大,最后为应对网络谣言 危机提出了管理对策建议。