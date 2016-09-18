[1]李仕争 丁菊玲 蒋 鹏 姜 飞.移动社交网络谣言演化的系统动力学模型与仿真[J].情报杂志,2016,(09):117.
点击复制
移动社交网络谣言演化的系统
动力学模型与仿真()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2016年09期
- 页码:
-
117
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2016-09-18
文章信息/Info
- Title:
-
System Dynamics Model and Simulation of Internet Rumors for Mobile Social Network
- 作者:
-
李仕争 丁菊玲 蒋 鹏 姜 飞
-
江西财经大学信息管理学院 南昌 330013
- 关键词:
-
移动社交网络 网络谣言 系统动力学 仿真
- 摘要:
-
[目的/ 意义]网络谣言在移动社交网络传播过程中表现出复杂性、非线性等特征。及时发现谣言在移动社
交网络演化规律,科学有效调控网络谣言所带来的负面影响。[方法/ 过程] 定量描述了网络谣言热度,构建移动社
交网络谣言演化系统动力学模型,并以“抢孩子冶网络谣言事件对该模型进行仿真,验证了模型的有效性。从网民、
事件本身、移动社交平台和政府作用角度对网络谣言热度进行灵敏度分析。[结果/ 结论]仿真分析结果表明事件传
播的渠道,网民猎奇心理,移动社交平台的内容审核和政府的响应速度对网络谣言影响更大,最后为应对网络谣言
危机提出了管理对策建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01