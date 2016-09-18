[1]李仕争 丁菊玲 蒋 鹏 姜 飞.移动社交网络谣言演化的系统动力学模型与仿真[J].情报杂志,2016,(09):117.
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移动社交网络谣言演化的系统 动力学模型与仿真()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2016年09期
页码:
117
栏目:
出版日期:
2016-09-18

文章信息/Info

Title:
System Dynamics Model and Simulation of Internet Rumors for Mobile Social Network
作者:
李仕争 丁菊玲 蒋 鹏 姜 飞
江西财经大学信息管理学院 南昌 330013
关键词:
移动社交网络 网络谣言 系统动力学 仿真
摘要:
[目的/ 意义]网络谣言在移动社交网络传播过程中表现出复杂性、非线性等特征。及时发现谣言在移动社 交网络演化规律,科学有效调控网络谣言所带来的负面影响。[方法/ 过程] 定量描述了网络谣言热度,构建移动社 交网络谣言演化系统动力学模型,并以“抢孩子冶网络谣言事件对该模型进行仿真,验证了模型的有效性。从网民、 事件本身、移动社交平台和政府作用角度对网络谣言热度进行灵敏度分析。[结果/ 结论]仿真分析结果表明事件传 播的渠道,网民猎奇心理,移动社交平台的内容审核和政府的响应速度对网络谣言影响更大,最后为应对网络谣言 危机提出了管理对策建议。
更新日期/Last Update: 1900-01-01