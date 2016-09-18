[1]李全喜 张 健 赵 丹 付广华.信息细化在实证研究中的角色演化及未来展望:基于国外文献[J].情报杂志,2016,(09):182.
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信息细化在实证研究中的角色演化及
未来展望:基于国外文献()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年09期
- 页码:
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182
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-09-18
文章信息/Info
- Title:
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The Role Evolvement and Future Prospect of Information Elaboration
in Empirical Studies: Based on Foreign Literature
- 作者:
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李全喜 张 健 赵 丹 付广华
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吉林大学管理学院 长春 130022
- 关键词:
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信息细化 社会分类 团队多样性 目标导向
- 摘要:
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[目的/ 意义]信息细化早已成为国外热点研究内容,研究信息细化对推动企业创新发展具有重要作用。
[方法/ 过程]在梳理国外学者的信息细化研究成果基础上,对信息细化实证研究相关理论基础进行阐述,归纳了信
息细化模型产生和演化过程,最后指出了信息细化领域需要解决的问题和可能的发展方向。[结果/ 结论]随着对信
息细化概念的理解从过程观、认知机制观到过程-认知机制观的逐步深入,信息细化模型经历了从决策模型、绩效模
型到触发模型的演化过程,信息细化在实证研究中的角色亦从中间变量转化到因变量,但信息细化领域研究仍存在
需要解决的问题,以信息细化为因变量的实证研究方向也值得关注。
更新日期/Last Update:
1900-01-01