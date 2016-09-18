[目的/ 意义]信息细化早已成为国外热点研究内容,研究信息细化对推动企业创新发展具有重要作用。 [方法/ 过程]在梳理国外学者的信息细化研究成果基础上,对信息细化实证研究相关理论基础进行阐述,归纳了信 息细化模型产生和演化过程,最后指出了信息细化领域需要解决的问题和可能的发展方向。[结果/ 结论]随着对信 息细化概念的理解从过程观、认知机制观到过程-认知机制观的逐步深入,信息细化模型经历了从决策模型、绩效模 型到触发模型的演化过程,信息细化在实证研究中的角色亦从中间变量转化到因变量,但信息细化领域研究仍存在 需要解决的问题,以信息细化为因变量的实证研究方向也值得关注。