[1]李金海 何有世 马云蕾 李治文.基于在线评论信息挖掘的动态用户偏好模型构建*[J].情报杂志,2016,(09):192.
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基于在线评论信息挖掘的动态 用户偏好模型构建*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2016年09期
页码:
192
栏目:
出版日期:
2016-09-18

文章信息/Info

Title:
Building Dynamic User Preference Model Based on Information Mining of Online Reviews
作者:
李金海12 何有世2 马云蕾3 李治文2
1. 泰州学院 泰州 225300;2. 江苏大学管理学院 镇江 212013; 3. 江苏大学理学院 镇江 212013
关键词:
在线评论 领域本体 用户偏好 情感倾向性
摘要:
[目的/ 意义]基于领域本体在信息层次化挖掘以及用户偏好模型构建方面的优势,以弥补传统的基于评分 信息的用户偏好信息采集的不足。[方法/ 过程]首先,基于领域本体的层次结构,通过本体概念的映射,构建层次化 产品属性集;其次,基于层叠CRFs 模型以及情感词典,实现在线评论情感倾向性的层次化分析,并在此基础上,实现 了用户偏好信息的层次化挖掘;最后,构建了基于本体建模方法的动态用户偏好模型,以保证用户偏好本体的动态 更新。[结果/ 结论]仿真实验模拟了包含100 个用户的网络购物推荐系统,通过与其他用户偏好建模方法的对比分 析,该模型的准确性与有效性得到了验证。
更新日期/Last Update: 1900-01-01