[1]李金海 何有世 马云蕾 李治文.基于在线评论信息挖掘的动态用户偏好模型构建*[J].情报杂志,2016,(09):192.
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基于在线评论信息挖掘的动态
用户偏好模型构建*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年09期
- 页码:
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192
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-09-18
文章信息/Info
- Title:
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Building Dynamic User Preference Model Based on Information
Mining of Online Reviews
- 作者:
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李金海1; 2 何有世2 马云蕾3 李治文2
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1. 泰州学院 泰州 225300;2. 江苏大学管理学院 镇江 212013;
3. 江苏大学理学院 镇江 212013
- 关键词:
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在线评论 领域本体 用户偏好 情感倾向性
- 摘要:
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[目的/ 意义]基于领域本体在信息层次化挖掘以及用户偏好模型构建方面的优势,以弥补传统的基于评分
信息的用户偏好信息采集的不足。[方法/ 过程]首先,基于领域本体的层次结构,通过本体概念的映射,构建层次化
产品属性集;其次,基于层叠CRFs 模型以及情感词典,实现在线评论情感倾向性的层次化分析,并在此基础上,实现
了用户偏好信息的层次化挖掘;最后,构建了基于本体建模方法的动态用户偏好模型,以保证用户偏好本体的动态
更新。[结果/ 结论]仿真实验模拟了包含100 个用户的网络购物推荐系统,通过与其他用户偏好建模方法的对比分
析,该模型的准确性与有效性得到了验证。
更新日期/Last Update:
1900-01-01