[目的/ 意义] 在生产性服务业活动转型升级过程中,政府科学设计和选择政策工具,是推动该产业可持续 发展的重要手段。[方法/ 过程]基于政策工具视角下,采用内容分析法对我国新常态背景下的生产性服务业相关政 策中选取46 份政策文本,并基于基本政策纬度、服务创新链纬度和政策作用领域纬度这三个纬度建立政策分析框 架。[结论/ 结果]通过选取政策的量化分析结果结合现阶段生产性服务产业发展状况,对生产性服务业相关政策制 定和可行性提出科学合理化的政策建议,以期为我国未来生产性服务业政策发展提供借鉴。