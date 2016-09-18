[1]李国刚 李开航 唐 燕 戚娇娇.新常态背景下生产性服务业发展政策框架设计与分析[J].情报杂志,2016,(09):37.
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新常态背景下生产性服务业发展
政策框架设计与分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年09期
- 页码:
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37
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-09-18
文章信息/Info
- Title:
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The Design and Analysis of the Policy Framework of Producer Services
Development under the Background of New Normal
- 作者:
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李国刚 李开航 唐 燕 戚娇娇
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天津理工大学管理学院 天津 300384
- 关键词:
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生产性服务业 政策工具 政策分析框架 内容分析法
- 摘要:
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[目的/ 意义] 在生产性服务业活动转型升级过程中,政府科学设计和选择政策工具,是推动该产业可持续
发展的重要手段。[方法/ 过程]基于政策工具视角下,采用内容分析法对我国新常态背景下的生产性服务业相关政
策中选取46 份政策文本,并基于基本政策纬度、服务创新链纬度和政策作用领域纬度这三个纬度建立政策分析框
架。[结论/ 结果]通过选取政策的量化分析结果结合现阶段生产性服务产业发展状况,对生产性服务业相关政策制
定和可行性提出科学合理化的政策建议,以期为我国未来生产性服务业政策发展提供借鉴。
更新日期/Last Update:
1900-01-01