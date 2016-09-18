[1]李根强 刘人境 孟 勇.基于社群用户特征的网络舆情传播趋势分析[J].情报杂志,2016,(09):93.
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基于社群用户特征的网络舆情传播趋势分析()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2016年09期
页码:
93
栏目:
出版日期:
2016-09-18

文章信息/Info

Title:
Research on the Development Trend of Internet Public Opinion Diffusion Based on Network Community User Characteristics
作者:
李根强12 刘人境2 孟 勇3
1. 新乡医学院心理学系 新乡 453003;2. 西安交通大学管理学院 西安 710049; 3. 新乡医学院中国城乡卫生调研中心 新乡 453003
关键词:
网络社群 网络舆情 舆情传播 Agent 关系强度 社群认同
摘要:
[目的/ 意义] 从社会网络视角出发,探究网络社群用户特征对舆情传播发展趋势的影响作用,旨在进一步 揭示网络舆情传播的内在发展规律。[方法/ 过程]构建基于强弱关系的阈值模型,采用Agent 方法,在无标度网络 中模拟调节焦点、关系强度、网络异质性、社群认同等因素对舆情传播水平和速度的影响作用。[ 结果/ 结论] 随着时 间的增加,舆情传播水平呈现出先增长后趋于平稳的趋势,促进焦点型网络的发展水平高于防御焦点型网络;在适 当的网络异质性条件下,促进焦点型网络的舆情传播水平和速度可以达到最大值;弱关系环境更有利于促进焦点型 网络的舆情传播水平和速度的提升。
更新日期/Last Update: 1900-01-01