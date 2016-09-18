[目的/ 意义] 从社会网络视角出发,探究网络社群用户特征对舆情传播发展趋势的影响作用,旨在进一步 揭示网络舆情传播的内在发展规律。[方法/ 过程]构建基于强弱关系的阈值模型,采用Agent 方法,在无标度网络 中模拟调节焦点、关系强度、网络异质性、社群认同等因素对舆情传播水平和速度的影响作用。[ 结果/ 结论] 随着时 间的增加,舆情传播水平呈现出先增长后趋于平稳的趋势,促进焦点型网络的发展水平高于防御焦点型网络;在适 当的网络异质性条件下,促进焦点型网络的舆情传播水平和速度可以达到最大值;弱关系环境更有利于促进焦点型 网络的舆情传播水平和速度的提升。