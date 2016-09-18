[1]李春美 魏 凤.基于多学科支撑的智库可持续发展模式研究[J].情报杂志,2016,(09):24.
点击复制
基于多学科支撑的智库可持续发展模式研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2016年09期
- 页码:
-
24
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2016-09-18
文章信息/Info
- Title:
-
Research on the Sustainable Development Model of Think Tank Based
on the Multidiscipline Support
- 作者:
-
李春美1; 2 魏 凤1
-
1. 中国科学院武汉文献情报中心 武汉 430071;2. 中国科学院大学 北京 100190
- 关键词:
-
智库 多学科支撑 工作方法 发展模式 研究方法
- 摘要:
-
[目的/ 意义]建设高水平智库是目前国内外关注的热点。探索高水平智库的建设和可持续发展模式,能够
为我国高水平智库建设提供新的发展思路。[方法/ 过程] 采用实证分析的方法,选取WRI、NIESR、CASS 三个国际
一流智库,对其工作流程、研究方法及开发工具、产品形式、组织方式等方面进行比较分析。[结果/ 结论] 认为其在
工作方法上的特点主要体现在:结合数据挖掘、卫星遥感等多学科的先进技术实现数据资源的动态采集和更新;将
经济学、数理统计学、管理学、社会学等多学科的研究方法相结合,实现模型方法的可持续改进和新工具平台的开
发;借鉴不同学科领域的产品产出形式,形成数据库、分析工具与平台、报告、专著等核心产品;采用开放合作的方
式,召集相关领域的跨国专家开展相关工作。在此基础上,提出了基于多学科支撑的智库可持续发展模式。
更新日期/Last Update:
1900-01-01