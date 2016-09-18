[目的/ 意义]建设高水平智库是目前国内外关注的热点。探索高水平智库的建设和可持续发展模式,能够 为我国高水平智库建设提供新的发展思路。[方法/ 过程] 采用实证分析的方法,选取WRI、NIESR、CASS 三个国际 一流智库,对其工作流程、研究方法及开发工具、产品形式、组织方式等方面进行比较分析。[结果/ 结论] 认为其在 工作方法上的特点主要体现在:结合数据挖掘、卫星遥感等多学科的先进技术实现数据资源的动态采集和更新;将 经济学、数理统计学、管理学、社会学等多学科的研究方法相结合,实现模型方法的可持续改进和新工具平台的开 发;借鉴不同学科领域的产品产出形式,形成数据库、分析工具与平台、报告、专著等核心产品;采用开放合作的方 式,召集相关领域的跨国专家开展相关工作。在此基础上,提出了基于多学科支撑的智库可持续发展模式。