[目的/ 意义]专利实力是支撑经济社会发展的专利能力的总和,对示范城市进行专利实力评价有助于探索 专利实力支撑城市创新发展的有效路径。[方法/ 过程]首先对专利实力进行界定,然后从专利创造、专利运用、专利 保护、专利管理、专利服务五个维度构建了专利实力评价指标体系,运用熵值法对我国25 个知识产权示范城市的专 利实力水平进行实证研究。[结果/ 结论]通过实证研究,得出以下结论:示范城市专利综合实力差异显著;专利实力 与城市发展水平基本一致;专利运用实力对专利综合实力影响最显著。