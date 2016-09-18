[1]李 昶 吴小桔 吴 洁.基于熵值法的知识产权示范市专利实力评价研究[J].情报杂志,2016,(09):135.
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基于熵值法的知识产权示范市
专利实力评价研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年09期
- 页码:
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135
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-09-18
文章信息/Info
- Title:
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Study of Comprehensive Patent Strength Evaluation of Demonstration
Cities Based on Entropy Evaluation Method
- 作者:
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李 昶1 吴小桔2 吴 洁2
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1. 北京大学光华管理学院 北京 100871;2. 江苏科技大学经济管理学院 镇江 212003
- 关键词:
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知识产权 示范城市 专利实力 评价指标 熵值法
- 摘要:
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[目的/ 意义]专利实力是支撑经济社会发展的专利能力的总和,对示范城市进行专利实力评价有助于探索
专利实力支撑城市创新发展的有效路径。[方法/ 过程]首先对专利实力进行界定,然后从专利创造、专利运用、专利
保护、专利管理、专利服务五个维度构建了专利实力评价指标体系,运用熵值法对我国25 个知识产权示范城市的专
利实力水平进行实证研究。[结果/ 结论]通过实证研究,得出以下结论:示范城市专利综合实力差异显著;专利实力
与城市发展水平基本一致;专利运用实力对专利综合实力影响最显著。
更新日期/Last Update:
1900-01-01