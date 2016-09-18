[目的/ 意义] 鉴于现有高校虚拟学习社区评价研究较为不足,拟提出一种用户满意度评价体系,以期助力 高校虚拟学习社区服务质量和水平的提高。[方法/ 过程]基于现有文献,构建了高校虚拟学习社区用户满意度的评 价量表,并基于江苏南京、镇江等地高校133 位大学生的调查数据,对评价量表进行探索性分析和验证性分析。[ 结 果/ 结论]结果表明,该量表具有较高的合理性和有效性,高校虚拟学习社区用户满意度主要由功能操作、交互情感、 效用价值这三方面的体验决定。