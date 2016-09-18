[1]蒋 豪 薛 影 朱东旦.高校虚拟学习社区用户满意度评价:结构维度、量表开发与测度[J].情报杂志,2016,(09):199.
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高校虚拟学习社区用户满意度评价:
结构维度、量表开发与测度()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年09期
- 页码:
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199
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-09-18
文章信息/Info
- Title:
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Evaluation of User Satisfaction in Universities’ Virtual Learning Community:
Construction and Measurement
- 作者:
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蒋 豪 薛 影 朱东旦
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江苏大学京江学院 镇江 212013
- 关键词:
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高校虚拟学习社区 用户满意度 交互情感 效用价值
- 摘要:
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[目的/ 意义] 鉴于现有高校虚拟学习社区评价研究较为不足,拟提出一种用户满意度评价体系,以期助力
高校虚拟学习社区服务质量和水平的提高。[方法/ 过程]基于现有文献,构建了高校虚拟学习社区用户满意度的评
价量表,并基于江苏南京、镇江等地高校133 位大学生的调查数据,对评价量表进行探索性分析和验证性分析。[ 结
果/ 结论]结果表明,该量表具有较高的合理性和有效性,高校虚拟学习社区用户满意度主要由功能操作、交互情感、
效用价值这三方面的体验决定。
更新日期/Last Update:
1900-01-01