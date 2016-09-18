[1]蒋 豪 薛 影 朱东旦.高校虚拟学习社区用户满意度评价:结构维度、量表开发与测度[J].情报杂志,2016,(09):199.
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高校虚拟学习社区用户满意度评价: 结构维度、量表开发与测度()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2016年09期
页码:
199
栏目:
出版日期:
2016-09-18

文章信息/Info

Title:
Evaluation of User Satisfaction in Universities’ Virtual Learning Community: Construction and Measurement
作者:
蒋 豪 薛 影 朱东旦
江苏大学京江学院 镇江 212013
关键词:
高校虚拟学习社区 用户满意度 交互情感 效用价值
摘要:
[目的/ 意义] 鉴于现有高校虚拟学习社区评价研究较为不足,拟提出一种用户满意度评价体系,以期助力 高校虚拟学习社区服务质量和水平的提高。[方法/ 过程]基于现有文献,构建了高校虚拟学习社区用户满意度的评 价量表,并基于江苏南京、镇江等地高校133 位大学生的调查数据,对评价量表进行探索性分析和验证性分析。[ 结 果/ 结论]结果表明,该量表具有较高的合理性和有效性,高校虚拟学习社区用户满意度主要由功能操作、交互情感、 效用价值这三方面的体验决定。
更新日期/Last Update: 1900-01-01