[1]贾晓涛 钟永恒 宋忠惠 孟银涛.我国产业智库运营机制分析―――以日本经济产业研究所为例[J].情报杂志,2016,(09):30.
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我国产业智库运营机制分析
―――以日本经济产业研究所为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年09期
- 页码:
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30
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-09-18
文章信息/Info
- Title:
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The Operation Features of RIETI and It’s Revelations to the Construction
of Chinese Industrial Think Tank
- 作者:
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贾晓涛1; 2 钟永恒1 宋忠惠2; 3 孟银涛4
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1. 中国科学院武汉文献情报中心 武汉 430071;2. 中国科学院大学 北京 100049;
3. 中国科学院兰州文献情报中心 兰州 730000;4. 国际关系学院 北京 100089
- 关键词:
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产业智库 经济产业研究所 运营机制 传播渠道
- 摘要:
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[目的/ 意义] 在我国一方面面临产业转型升级难题,一方面处于智库建设热潮的背景下,以日本代表性产
业智库经济产业研究所为主要考察对象,分析其运营特点与建设经验,为我国产业智库建设提供参考。[ 方法/ 过
程]采用案例研究方法,通过文献调研和网站调研收集数据,同时参考国际权威智库排名报告,对日本产业智库建设
现状进行考察,并对日本经济产业研究所进行深入调查。[结果/ 结论]经济产业研究所在为日本产业经济发展提供
智力支持的同时,获得了宝贵的建设经验,并取得了国际社会的广泛认可,这得益于其模块化的组织结构、灵活的管
理模式及系统化、多形式的传播渠道建设。
更新日期/Last Update:
1900-01-01