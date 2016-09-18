[目的/ 意义] 在我国一方面面临产业转型升级难题,一方面处于智库建设热潮的背景下,以日本代表性产 业智库经济产业研究所为主要考察对象,分析其运营特点与建设经验,为我国产业智库建设提供参考。[ 方法/ 过 程]采用案例研究方法,通过文献调研和网站调研收集数据,同时参考国际权威智库排名报告,对日本产业智库建设 现状进行考察,并对日本经济产业研究所进行深入调查。[结果/ 结论]经济产业研究所在为日本产业经济发展提供 智力支持的同时,获得了宝贵的建设经验,并取得了国际社会的广泛认可,这得益于其模块化的组织结构、灵活的管 理模式及系统化、多形式的传播渠道建设。