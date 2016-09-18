[1]黄 炜 刘 璇 石 沛 李岳峰.“互联网+冶背景下的在线教育模式评价研究*[J].情报杂志,2016,(09):124.
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“互联网+冶背景下的在线教育模式评价研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年09期
- 页码:
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124
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-09-18
文章信息/Info
- Title:
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Online Education Evaluation Pattern in the Internet+ Era
- 作者:
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黄 炜1; 2 刘 璇1 石 沛1 李岳峰1
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1. 湖北工业大学经济与管理学院 武汉 430064;
2. 武汉理工大学管理学院 武汉 430072
- 关键词:
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互联网+ 在线教育 指标体系 专家分析法 模糊综合评价法
- 摘要:
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[目的/ 意义]以“互联网+冶创新2. 0 的新业态为背景,分析了当前在线教育的模式与评价体系,为我国在
线教育的互联网+战略提供智力支持。[方法/ 过程]首先运用文献分析法回顾了在线教育发展的背景、现状和模式,
然后运用案例分析法研究了“互联网+冶环境下在线教育的模式特征,并提取了相关影响因素,对四种典型的在线教
育模式进行了实例对比分析,构建了在线教育模式的评价指标体系。[结果/ 结论]在线教育模式在不同层次不同方
面均有巨大的发展空间,影响在线教育发展的多个具体因素相互之间也存在区别,在线教育产品应当注重内容的品
质与来源,更大程度的提供开放资源,注重功能的多样性和系统的稳定性,有针对性的提供用户服务,使用户满意度
提升,促进其产品的可持续发展。
更新日期/Last Update:
1900-01-01