[目的/ 意义]以“互联网+冶创新2. 0 的新业态为背景,分析了当前在线教育的模式与评价体系,为我国在 线教育的互联网+战略提供智力支持。[方法/ 过程]首先运用文献分析法回顾了在线教育发展的背景、现状和模式, 然后运用案例分析法研究了“互联网+冶环境下在线教育的模式特征,并提取了相关影响因素,对四种典型的在线教 育模式进行了实例对比分析,构建了在线教育模式的评价指标体系。[结果/ 结论]在线教育模式在不同层次不同方 面均有巨大的发展空间,影响在线教育发展的多个具体因素相互之间也存在区别,在线教育产品应当注重内容的品 质与来源,更大程度的提供开放资源,注重功能的多样性和系统的稳定性,有针对性的提供用户服务,使用户满意度 提升,促进其产品的可持续发展。