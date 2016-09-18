[1]何宜丽 李 婧.创新投入对中国区域经济增长的异质门槛效应研究[J].情报杂志,2016,(09):86.
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创新投入对中国区域经济增长的
异质门槛效应研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年09期
- 页码:
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86
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-09-18
文章信息/Info
- Title:
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Study on the Heterogeneous Threshold Effect of Innovation Input
on China’s Regional Economic Growth
- 作者:
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何宜丽1; 2 李 婧1; 2
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1. 南京师范大学商学院 南京 210023;2. 江苏省创新经济研究基地 南京 210023
- 关键词:
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区域经济增长 创新投入 空间集聚 门槛效应
- 摘要:
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[目的/ 意义] 通过深入分析创新投入对经济增长的门槛效应,为优化创新资源投入,促进区域经济健康协
调发展提供有益参考。[方法/ 过程]基于2004-2014 年30 个省份的面板数据,分别利用Theil 熵与Moran I 指数验
证了中国区域经济发展存在明显的差异性与空间集聚特征;构建Hansen 非动态面板门槛回归模型实证分析创新投
入对区域经济增长的影响。[结果/ 结论]研究发现创新投入对区域经济增长存在双重门槛效应,当基础设施建设水
平低于低门槛值时,创新投入对区域经济增长的促进作用最强;在高低门槛之间,创新投入对区域经济增长的促进
作用减弱,人员方式的创新投入的影响不再显著;高于高门槛值时,创新投入的影响效应进一步减弱,人员方式的创
新投入对区域经济增长的影响仍然不显著;研发经费投入的影响效应强于研发人员投入。由此认为区域经济增长
需要创新投入,但必须充分考虑各地区基础设施建设的门槛效应。
更新日期/Last Update:
1900-01-01