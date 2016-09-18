[目的/ 意义] 通过深入分析创新投入对经济增长的门槛效应,为优化创新资源投入,促进区域经济健康协 调发展提供有益参考。[方法/ 过程]基于2004-2014 年30 个省份的面板数据,分别利用Theil 熵与Moran I 指数验 证了中国区域经济发展存在明显的差异性与空间集聚特征;构建Hansen 非动态面板门槛回归模型实证分析创新投 入对区域经济增长的影响。[结果/ 结论]研究发现创新投入对区域经济增长存在双重门槛效应,当基础设施建设水 平低于低门槛值时,创新投入对区域经济增长的促进作用最强;在高低门槛之间,创新投入对区域经济增长的促进 作用减弱,人员方式的创新投入的影响不再显著;高于高门槛值时,创新投入的影响效应进一步减弱,人员方式的创 新投入对区域经济增长的影响仍然不显著;研发经费投入的影响效应强于研发人员投入。由此认为区域经济增长 需要创新投入,但必须充分考虑各地区基础设施建设的门槛效应。