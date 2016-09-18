[目的/ 意义] 旨在揭示中国台湾地区电子化政府研究的历程及现状,推测未来发展趋势,以期对大陆地区 有所启示。[方法/ 过程]以“台湾博硕士论文知识加值系统冶为平台检索中国台湾地区电子化政府博硕士论文,通 过文献计量方法分析论文时间走势以及研究主题变化规律。[结果/ 结论] 中国台湾地区电子化政府研究经历了奠 基、快速发展和成熟三个阶段,目前主要着眼于电子民主、政府服务及政府职能转变三方面的研究,未来研究数量将 趋于饱和,实证研究方法将是主流,新技术研究会不断涌现,融合研究会继续加强。“十三五冶期间大陆地区电子化 政府研究要更加注重实践的导向性,加强实证研究以及跨学科、跨领域的融合研究。