[1]邓启正 白炳泉.情报保障体系建设中的系统动力学应用研究[J].情报杂志,2016,(09):16.
点击复制
情报保障体系建设中的系统动力学应用研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2016年09期
- 页码:
-
16
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2016-09-18
文章信息/Info
- Title:
-
On the Application of System Dynamics in the Construction
of Intelligence Assurance System
- 作者:
-
邓启正1; 2 白炳泉2
-
1. 解放军96669 部队 北京 102208;
2. 解放军信息工程大学 郑州 450000
- 关键词:
-
情报保障 系统动力学 已获取情报量 情报提供量 情报采用量
- 摘要:
-
[目的/ 意义] 情报保障体系是一个复杂的巨系统,从现有的研究来看,运用定性分析的方法对情报保障体
系的研究成果较多,而如何运用定量分析的方法对情报保障体系进行研究还比较欠缺。因此,分析了运用系统动力
学对情报保障体系进行研究的可行性,进行了系统建模。[方法/ 过程]在分析和阐述系统动力学基本理论的基础上
提出运用系统动力学对情报保障体系进行分析的可行性和优越性,并以已获取情报量、情报提供量、情报采用量作
为体系建设的评判标准进行模型构建。[结果/ 结论]证明了利用系统动力学方法实现对情报保障体系建设的研究,
可以有效展示体系中各系统的基本运行规律,为我军情报保障体系建设提供科学性、长期性的理论支撑和决策
参考。
更新日期/Last Update:
1900-01-01