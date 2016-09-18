[目的/ 意义] 情报保障体系是一个复杂的巨系统,从现有的研究来看,运用定性分析的方法对情报保障体 系的研究成果较多,而如何运用定量分析的方法对情报保障体系进行研究还比较欠缺。因此,分析了运用系统动力 学对情报保障体系进行研究的可行性,进行了系统建模。[方法/ 过程]在分析和阐述系统动力学基本理论的基础上 提出运用系统动力学对情报保障体系进行分析的可行性和优越性,并以已获取情报量、情报提供量、情报采用量作 为体系建设的评判标准进行模型构建。[结果/ 结论]证明了利用系统动力学方法实现对情报保障体系建设的研究, 可以有效展示体系中各系统的基本运行规律,为我军情报保障体系建设提供科学性、长期性的理论支撑和决策 参考。