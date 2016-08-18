[目的/ 意义] 互联网时代深入了解公众政府信息获取网络渠道使用意愿,有利于提高政府信息服务质量。 [方法/ 过程]以技术接受和利用整合模型(UTAUT)和相关心理行为概念整合为基础,构建公众获取政府信息网络 渠道使用意愿模型,并进行回归分析。[结果/ 结论] 等待时间对网络渠道使用意愿影响最显著,其次是自我概念、 享乐动机、绩效期望、社会影响,控制变量年龄、学历、收入、上网频率对网络渠道使用意愿有显著影响。