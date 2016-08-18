[1]朱红灿 廖小巧.基于UTAUT 的公众政府信息获取网络渠道使用意愿模型研究[J].情报杂志,2016,(08):204.
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基于UTAUT 的公众政府信息获取网络
渠道使用意愿模型研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年08期
- 页码:
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204
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Use Intention of Online Access to Government Information: Drawing
on the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology
- 作者:
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朱红灿 廖小巧
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湘潭大学公共管理学院 湘潭 411105
- 关键词:
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政府信息 技术接受和利用整合模型 信息获取 渠道选择 使用意愿 网络渠道
- 摘要:
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[目的/ 意义] 互联网时代深入了解公众政府信息获取网络渠道使用意愿,有利于提高政府信息服务质量。
[方法/ 过程]以技术接受和利用整合模型(UTAUT)和相关心理行为概念整合为基础,构建公众获取政府信息网络
渠道使用意愿模型,并进行回归分析。[结果/ 结论] 等待时间对网络渠道使用意愿影响最显著,其次是自我概念、
享乐动机、绩效期望、社会影响,控制变量年龄、学历、收入、上网频率对网络渠道使用意愿有显著影响。
更新日期/Last Update:
1900-01-01