[目的/ 意义]企业专利对技术价值链上下游企业专利的引用关系中蕴含着技术的衔接与合作,而由于上下 游的企业往往分属不同行业,因此,跨行业的专利引用行为应该是企业成功嵌入技术链实现价值增值的信号。[ 方 法/ 过程]以2014 年世界500 强企业专利为案例,统计各企业专利被引情况,计算各企业“跨行业专利引用率冶并将 之与企业排名进行相关性分析。[结果/ 结论]发现在17 个制造业行业中的13 个行业内,“跨行业专利引用率冶与企 业排名之间表现出显著的相关性:排名越前的企业其“ 跨行业专利引用率冶越高。此发现实证了“ 跨行业专利引用 率冶这一指标对专利价值的正面评价意义。基于此,提出了在专利引文分析指标体系中补充“ 跨行业专利引用率冶 这一计量指标的建议。