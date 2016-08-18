[目的/ 意义] 网页无障碍检测是信息无障碍建设中的核心问题,现有网页无障碍检测方法虽然各有优势, 但也各自存在不足。因此,需要对网页无障碍检测方法进行更加深入的研究,为信息无障碍检测提供更有效的方 法,促进网页的无障碍建设。[方法/ 过程]在介绍主、客观检测方法研究现状的基础上,阐述了信息无障碍检测的价 值,并分析了主、客观检测方法各自在使用中的优劣性。通过对主、客观检测方法进行全面的对比分析,明确它们各 自的优势和不足,在此基础上提出设计半自动工具,并对该工具的框架、逻辑结构、系统划分等进行详细的分析和设 计。[结果/ 结论]设计出介于人工主观检测和机器自动检测之间的半自动网页信息无障碍测评工具,该工具将自动 测评工具的理念与基于专业知识的主观评价理念融合在一起,可完成对网页客观、全面、准确、快速和方便的检测和 评价。