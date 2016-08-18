[1]章小童 阮建海.国内反恐情报研究结构特征与研究热点分析[J].情报杂志,2016,(08):31.
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国内反恐情报研究结构特征与研究热点分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年08期
- 页码:
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31
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-08-18
文章信息/Info
- Title:
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Analysis on the Structural Features and Hotspots of Counter-terrorism
Intelligence Research in China
- 作者:
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章小童 阮建海
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西南大学计算机与信息科学学院 重庆 400715
- 关键词:
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反恐情报 文献计量 共词分析 合著网络
- 摘要:
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[目的/ 意义] 通过对国内反恐情报研究已有成果的量化梳理,从整体上把握其研究结构特征和研究热点,
并对反恐情报研究未来发展趋向进行了分析,以期为反恐情报研究进一步深化提供参考。[ 方法/ 过程] 以中国学
术期刊网为数据源,采用文献统计分析、合著网络分析、关键词共词分析以及可视化分析等方法对国内反恐情报研
究的结构特征和研究热点进行定量分析。[结果/ 结论]分析发现,我国反恐情报研究虽然起步较晚,但研究成果丰
富;国内反恐情报研究有6 家核心机构和6 位核心作者,合著网络呈现“小世界效应冶;国内反恐情报研究呈现4 个
热点:国外反恐情报工作经验总结与启示研究、反恐情报体系建设策略与机制研究、反恐情报工作策略与分析技术
研究、反恐情报工作实践及其问题研究;未来国内反恐情报研究将在反恐情报体系建设理论研究、反恐情报分析方
法与技术研究、反恐情报国际化合作研究、反恐情报应用与实践等方面进一步加强。
更新日期/Last Update:
1900-01-01