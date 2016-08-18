[目的/ 意义] 通过对国内反恐情报研究已有成果的量化梳理,从整体上把握其研究结构特征和研究热点, 并对反恐情报研究未来发展趋向进行了分析,以期为反恐情报研究进一步深化提供参考。[ 方法/ 过程] 以中国学 术期刊网为数据源,采用文献统计分析、合著网络分析、关键词共词分析以及可视化分析等方法对国内反恐情报研 究的结构特征和研究热点进行定量分析。[结果/ 结论]分析发现,我国反恐情报研究虽然起步较晚,但研究成果丰 富;国内反恐情报研究有6 家核心机构和6 位核心作者,合著网络呈现“小世界效应冶;国内反恐情报研究呈现4 个 热点:国外反恐情报工作经验总结与启示研究、反恐情报体系建设策略与机制研究、反恐情报工作策略与分析技术 研究、反恐情报工作实践及其问题研究;未来国内反恐情报研究将在反恐情报体系建设理论研究、反恐情报分析方 法与技术研究、反恐情报国际化合作研究、反恐情报应用与实践等方面进一步加强。